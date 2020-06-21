مصدر يكشف تفاصيل لحظة وفاة أحمد راضي

2020/06/21 | 12:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل لحظة وفاة أسطورة الكرة العراقية الكابتن الراحل أحمد راضي أثر إصابته بفيروس كورونا في مستشفى النعمان ببغداد صباح اليوم الأحد.

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