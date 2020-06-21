الامير علي ابن الحسين ينعى الاسطورة العراقية

2020/06/21 | 12:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نعى رئيس اتحاد غرب آسيا، رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم، علي بن الحسين، الأسطورة العراقية أحمد راضي، الذي توفاه الله صباح الاحد، بعد اصابته بفيروس كورونا.

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