نائب: “قانون قيصر” استهداف للمقاومة في المنطقة

2020/06/21 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد النائب حسن شاكر بأن العراق وإيران غير ملزمان على الالتزام بالعقوبات ضمن قانون قيصر الذي وقّعه الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” وفرض على سوريا.وقال شاكر في حديث صحفي، ان “العراق غير مجبر على الالتزام بالعقوبات التي فرضها قانون قيصر على سوريا”، مؤكّداً أنّ أمريكا لاتريد سوى الهمينة وإيذاء الشعوب ويتمثل ذالك بفرضها لقانون قيصر […]

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