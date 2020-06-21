ترمب يطلب تقليل اختبارات الكشف عن كورونا ويصفها بسلاح ذو حدين

2020/06/21 | 12:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتقليل من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وقال ترمب في تصريح إن الولايات المتحدة أجرت الاختبارات لخمسة وعشرين مليون شخص، واصفا إياها بأنها سلاح ذو حدين أدى إلى اكتشاف عدد أكبر … Readmore

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