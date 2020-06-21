نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: الشارع العراقي فجع برحيل ساحر الكرة العراقية “احمد راضي”

2020/06/21 | 13:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي :” ان الشارع العراقي فجع برحيل ساحر الكرة العراقية ونجمها الكابتن احمد راضي ” .وقال اللامي في تغريدة على ” تويتر ” :” فجع الشارع العراقي برحيل ساحر الكرة العراقية ونجمها الكابتن الخلوق والمتميز احمد راضي بعد اصابته بالفيروس “.واضاف:” رحمه الله واسكنه

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