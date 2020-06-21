العراقيون في صدمة.. وفاة اسطورة الكرة العراقية أحمد راضي بفيروس كورونا

2020/06/21 | 13:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان فجع العراقيون صباح اليوم الاحد بوفاة اسطورة الرياضة العراقية احمد راضي ذلك اللاعب الدولي الذي يذكره الشعب العراقي بكل فخر وهو صاحب الهدف الوحيد للعراق في كأس العالم ١٩٨٦ .وقدم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم، الاحد، تعازيه بوفاة الكابتن أحمد راضي جراء اصابته بفيروس كورونا، واشار الى أن “حيّ […]

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