السعودية تطلق صندوقا للتنمية السياحية بـ4 مليارات دولار

2020/06/21 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة السياحة السعودية اليوم الأحد، أن المملكة تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأسمال مبدئي أربعة مليارات دولار.وأوضحت الوزارة في بيان أن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار.وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، قد أعلن الخميس أن النشاط السياحي في […]

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