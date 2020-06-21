2020/06/21 | 13:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مدير مستشفى النعمان في بغداد، صلاح العزي، اليوم الأحد، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجم الكرة العراقية السابق، أحمد راضي، قبل وفاته صباح ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لنجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لنجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).