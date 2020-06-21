بشير الحداد يعزي الجماهير الرياضية بوفاة اللاعب الدولي “أحمد راضي”

2020/06/21 | 13:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد , اليوم الأحد, خالص التعازي وصادق المواساة إلى الجماهير الرياضية و وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والإتحاد العراقي لكرة القدم بوفاة اللاعب الدولي الكابتن أحمد راضي أثر مضاعفات ألمت به بسبب إصابته بفايروس كورونا، معتبراً سيادته بأن رحيل راضي خسارة كبيرة للوسط الرياضي على

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