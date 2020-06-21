بالصور.. جثمان أحمد راضي يوارى الثرى في بغداد

2020/06/21 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم-النجف

أعلن عبد الحسن الحيدري، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في فرقة الإمام علي القتالية، الأحد (21 حزيران 2020)، دفن 79 متوفياً جديداً بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالفرقة في بيان تلقت

بغداد اليوم-بغداد

حدد مدير معمل أدوية سامراء، عبد الحميد السالم، الأحد (21 حزيران 2020)، فترة العلاج اللازمة التي سيقلصها العقار الروسي المزمع تصنيعه في العراق.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السالم قوله، إن "الشركة الوطنية هي التي ستتول

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 7728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، و 109 حالات وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا بتقريرها الي

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