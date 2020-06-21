مصدر يكشف تفاصيل زيارة بارزاني إلى بغداد وطبيعة الطلب الذي قدمه للكاظمي

2020/06/21 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد (21 حزيران 2020)، تفاصيل زيارة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى...





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