الكشف عن تنسيق نيابي – حكومي لحل قضية عقود المحاضرين والكهرباء والمفوضية

2020/06/21 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت اللجنة المالية النيابية, الاحد, انها ستباشر العمل مع وزارة المالية لحل مشكلة عقود المحاضرين في وزارة التربية وكذلك عقود وزارة الكهرباء ومفوضية الانتخابات , مبينة ان الاتفاق على تشكيل لجنة لحل المشكلة تم خلال اتفاق جرى بين اللجنة ووزير المالية محمد علاوي خلال الاجتماع المشترك امس السبت.وقال عضو اللجنة […]

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