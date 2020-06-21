“ناسا” تموّل أبحاثا للعثور على “حياة ذكية” في الفضاء

2020/06/21 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” عن تخصيص مبلغ 287 آلاف دولار أميركي على مدار عامين، قابلة للتمديد، لتمويل الأبحاث الخاصة بالبحث عن أشكال للحياة الذكية في الفضاء.ويأتي الإعلان الجديد لناسا بعد أن كشفت ورقة بحثية نشرت في مجلة “الفيزياء الفلكية” هذا الشهر، أنه قد يكون هناك عشرات الحضارات القائمة في مجرة درب التبانة […]

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