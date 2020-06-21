تربية المثنى تعلن انجاز معاملة 6300 محاضر

2020/06/21 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية تربية المثنى اليوم الأحد، إكمال المعاملات الخاصة بالمحاضرين لارسالها إلى وزارة التربية بناءا على طلب الأخيرة، فيما اشارت الى ان عددهم وصل إلى 6300 محاضر من مختلف الاختصاصات.وقال مدير عام تربية المثنى سعد خضير ان اللجان الخاصة التي شكلت بعد تعليمات الوزارة بشأن المحاضرين اكملت اعمالها بشكل كامل.ولفت إلى أن هذا […]

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