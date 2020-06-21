برهم صالح : احمد راضي سيبقى حيا بقلب كل عراقي بما يمثله من هوية وطنية

2020/06/21 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، التعازي لعائلة وذوي ومحبي الكابتن احمد راضي برحيله متأثرا باصابته بفيروس كورونا.وقال صالح في تغريدة له على تويتر “رغم فقدنا له، الا أنه حيّ في قلب كل عراقي بما يمثله من هوية وطنية وذاكرة مفعمة بالابداع والإنجازات الكروية “.واضاف:” ان عزاء كل العراقيين، الرحمة والمغفرة […]

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