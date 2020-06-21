تحقيقات صحفيه صديقه.مصر:حتى -العشش والطوف والصرائف - يا حكومة ! فلاحو اليوم يحلمون بـ -ماعت- لعله ينقذهم من القرار الوزاري 280:بقلم أكارم يحيي - تيار الكفاح العمالى - مصر

2020/06/21 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر الزاربي / محافظة بني سويف جنوب الوادى ـ اما قبل "هكذا وكأن الدعوى تبحث بعيون كليلة في شكوى "الفلاح الفصيح" عن "ماعت" إله الحق والعدل عند اجدادنا المصريين القدماء!!!"يشكو الناس في بر مصر من ثقل يد سلطة الحكومة عليهم وعلى جيوبهم، فيما تتدهور الخدمات الحياتيه الضرورية.



لم يعد التعليم كالماء والهواء.



ولا الصحة حق للجميع.



ولا الفقر عار على الأمة، وداء معالجته مسئولية الدولة.



فلا هذا ول ......





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