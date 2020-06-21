اليوم؛ العيد العالمي للأب .. نحن نحبك يا أبي - قاسم المحبشي

2020/06/21 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي اليوم؛ العيد العالمي للأب ..



نحن نحبك يا أبي يموت المرء حينما يكف الأحياء عن تذكّره!ثلاثة وعشرون عاما مرت على رحيلك إلى عالم البرزخ، نور ورحمة تغشاك في مثواك والدي الحبيب، وما أضيق الحياة وما أوسع الموت، ولكننا لم ننساك أبدا فأنت بيننا في كل لحظة من لحظات حياتنا، أمي الحانية لم تفتر لحظة واحدة عن الحديث عنك، وتفاصيل حياتكما السارة والحزينة منذ طفولتكما، حدثتنا عن وفاة أمك وأنت ما زلت ......





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