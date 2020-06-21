رابطة المصارف الخاصة العراقية تعزي بوفاة احمد راضي

2020/06/21 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

عزت رابطة المصارف الخاصة العراقية، بوفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي بسبب فيروس كورونا.

وقالت الرابطة في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، تنعى رابطة المصارف الخاصة العراقية برئيسها وهيئتها العامة والمصارف الخاصة العراقية الاعضاء فيها رمز آخر من رموز العراق الرياضية والاجتماعية وهو احمد راضي الذي اختطفه من العراقيين جميعا فيروس كورونا اللعين.





وأضافت الرابطة "نسأل العلي القدير أن يرحمه برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه ومحبيه والشعب العراقي الصبر والسلوان".





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