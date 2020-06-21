البنك الدولي: الصراع في سوريا أدى إلى تراجع النمو في الاقتصاد العراقية بنسبة 1.2٪

2020/06/21 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أكد البنك الدولي، أن الصراع في سوريا أدى إلى تراجع النمو في العراق بنسبة 1.2٪ خلال السنوات العشر الماضية.





وقال البنك الدولي في تقرير له حمل عنوان " تداعيات الحرب: الآثار الإقليمية للصراع في سوريا" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عشر سنوات من الصراع في سوريا تسببت بتداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية على مستوى المنطقة في العراق والأردن ولبنان"، مضيفا "شملت تداعيات الصراع السوري على دول المشرق العربي زيادة في معدلات الفقر وأعباء الديون، وتدهور أسواق العمل، خاصة للشباب والنساء، وازدياد القيود على إمكانية الحصول على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية وإمدادات الكهرباء".





ونوه البنك الدولي إلى أنَّ الصراع في سوريا كان وحده مسؤولاً عن تراجعات سنوية للنمو الاقتصادي قدرها 1.2 نقطة مئوية في العراق، و1.6 نقطة في الأردن، و1.7 نقطة في لبنان خلال السنوات العشر الماضية".





وأكد أن الصراع أدى أيضا إلى ارتفاع معدلات الفقر بمقدار 6 نقاط مئوية في العراق، و3.9 نقاط في الأردن، و7.1 نقاط في لبنان، وتسبَّب في الوقت نفسه في أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية.

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