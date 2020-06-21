رصد إشارات فضائية غامضة تتكرر كل 16 يوما

2020/06/21 | 13:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]رصدت مجموعة دولية من العلماء لأول مرة إشارات راديوية متكررة من الفضاء، والتي لا يزال مصدرها مجهول.

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