اعتقال مجموعة إرهابية ارتكبت 22 جريمة في الانبار

2020/06/21 | 13:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]أفاد قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج، السبت، باعتقال مجموعة من ارهابيي داعش ارتكبت 22 جريمة في مناطق مختلفة من مدن المحافظة.

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