2020/06/21 | 13:52 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كورونا.. 3 وفيات بعمان و 118 إصابة بالمغرب و43 بفلسطين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 13:52.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. 3 وفيات بعمان و 118 إصابة بالمغرب و43 بفلسطين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. 3 وفيات بعمان و 118 إصابة بالمغرب و43 بفلسطين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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