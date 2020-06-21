نائب عن “الصادقون”: 3 وحدات ادارية في ذي قار اصبحت منكوبة بسبب كورونا

2020/06/21 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عبد الامير الدبي، الاحد، ان ثلاث وحدات ادارية بذي قار اصبحت منكوبة بسبب كورونا.وقال الدبي في بيان: “الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هل تعلم بما يحصل في ذي قار الان، هل تعلم ان ثلاث وحدات ادارية اصبحت منكوبة بسبب وباء كورونا”.واضاف “اذا كنت تعلم ولا تفعل شيء فتلك مصيبة، وان كنت […]

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