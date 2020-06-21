النزاهة تعلن ضبط حاويات تحوي ادوية مختلفة ومواد غذائية

2020/06/21 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة ، الاحد، ضبط حاوياتٍ تحوي أدويةً مختلفة وموادَّ غذائيَّة منتهية الصلاحية في ميناء ام قصر الشمالي.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة نفذت أربع عمليات ضبطٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي – الرصيف 11، أسفرت عن ضبط أربع […]

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