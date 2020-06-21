وزير الصحة الإيراني يكشف عن احتمال بقاء كورونا في بلاده عامين آخرين

2020/06/21 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة الإيراني “سعيد نمكي”، عن احتمال استمرار بقاء فيروس كورونا في بلاده خلال العامين المقبلين.

ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن “نمكي” قوله، ان ايران لا تزال لغاية الان في المرحلة الأولى من وباء كورونا، مبينا ان اختلاف طبيعة الفيروس في محافظة كرمان جنوبي البلاد تختلف عن طبيعته في المناطق الأخرى وهو ما يجعل نسب الوفيات تختلف من منطقة الى أخرى، فيما أكد الوزير ان نسبة سبع وثمانين بالمئة من الاصابات المسجلة في ايران هي لأشخاص يعانون من السمنة او امراض مزمنة من بينها السكري.

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