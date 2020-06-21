العيداني: الاصابات بالبصرة كثيرة وسيبدأ حظر شامل للتجوال الثلاثاء المقبل

2020/06/21 | 13:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في البصرة، الاحد، فرض حظر شامل للتجوال منذ يوم الثلاثاء المقبل بسبب ارتفاع الاصابات بالمحافظة.وقال رئيس خلية ازمة البصرة اسعد العيداني، ان “الإصابات كثيرة بالبصرة والوضع صعب جدا”.واضاف، انه “سيتم فرض حظر شامل للتجوال يبدأ يوم الثلاثاء المقبل وحتى الأول من الشهر المقبل”.

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