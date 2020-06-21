سلطة الطيران العراقي توضح بشأن تعليق الرحلات الجوية وتؤكد على استمرار الحالات الاستثنائية.. ماذا عن السفر المشروط؟

2020/06/21 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بيّن مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن دريد يحيى جاسم، اليوم الأحد ، استمرار منح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج استنــاداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ،مكافحة جائحة فيروس كورونا.وذكر بيان لسلطة الطيران المدني تلقته “يس عراق” أن “مدير عام سلطة […]

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