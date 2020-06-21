بالارقام.. مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية اليوم

2020/06/21 | 13:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، ان عدد الاسهم المتداولة بلغ 219,945,073 سهم، فيما بلغت قيمة الاسهم ‪327,180,927 دينار .وقال بيان لسوق العراق للأوراق المالية، ان" مؤشر الاسعار اغلق في جلسة اليوم على (431.25) نقطة مرتفعا بنسبة (0.83%) عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (427.72) نقطة.واضاف البيان، ان" السوق تداول اسهم (22) شركة من اصل (104) شركة مدرجة في السوق، حيث يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (22) شركة .واشار الى، ان" ‪ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي بلغ (‪16) مليون سهم بقيمة بلغت (27) مليون دينار من خلال تنفيذ (28) صفقة على اسهم خمس شركات، في حين بلغ‪ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (11) مليون سهم بقيمة بلغت (18) مليون دينار من خلال تنفيذ (9) صفقة على اسهم ثلاث شركات.

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