البارزاني يبحث مع “الفتح” دعم قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من العراق

2020/06/21 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بحث رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان البارزاني، الأحد، مع رئاسة تحالف الفتح دعم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق.وقال مصدر مطلع لـ/المعلومة/، إن “رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان البارزاني التقى، اليوم، رئيس تحالف الفتح هادي العامري بحضور عدد من قيادات التحالف”، مبينا أن “البارزاني بحث مجموعة من القضايا والملفات في مقدمتها […]

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