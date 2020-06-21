نائب: حكومة الكاظمي غير قادرة على تصفير المشاكل مع الإقليم

2020/06/21 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير قادرة على تصفير المشاكل مع الإقليم وستعمل أيضا على مبدأ ترحيل المشاكل, مشيرا الى ان مباحثات رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني سوف لن تسفر عن أي نتائج ايجابية لاسباب عدة.وقال جابر في […]

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