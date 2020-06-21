التعيبان يخاطب الكاظمي: مصير وجودك تحدده ذي قار

2020/06/21 | 14:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف النائب عبد الامير الدبي، اليوم الاحد، ان ثلاث وحدات ادارية بذي قار اصبحت منكوبة بسبب كورونا.وقال الدبي في بيان: “الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هل تعلم بما يحصل في ذي قار الان، هل تعلم ان ثلاث وحدات ادارية اصبحت منكوبة بسبب وباء كورونا”.واضاف، “اذا كنت تعلم ولا تفعل شيء فتلك مصيبة، […]

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