2020/06/21 | 14:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولون يحملون وزارة الصحة مسؤولية الاصابات.. ودعوات لاقالة وزيرها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون يحملون وزارة الصحة مسؤولية الاصابات.. ودعوات لاقالة وزيرها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون يحملون وزارة الصحة مسؤولية الاصابات.. ودعوات لاقالة وزيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).