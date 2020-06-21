طيران الجيش يلقي منشورات فوق كربلاء لحث المواطنين على الالتزام بحظر التجوال

2020/06/21 | 14:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القى طيران الجيس العراقي، الاحد، منشورات فوق محافظة كربلاء.وقال مصدر ، ان طيران الجيش القى منشورات في مناطق مختلفة من كربلاء لحث المواطنين على الالتزام بحظر التجوال لمنع تفاقم الاصابات.

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