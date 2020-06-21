برشلونة رفض عرض نيمار للتصالح

2020/06/21 | 14:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل كاشفا كواليس محادثات قديمة بين نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وإدارة ناديه السابق برشلونة، حول قضية مكافأة التجديد.وكانت المحكمة الاجتماعية رقم 15 في برشلونة، قد قضت بعدم أحقية نيمار في الحصول على مكافأة تجديد عقده الأخير مع البارسا كاملة، بل وألزمت اللاعب

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