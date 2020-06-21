2020/06/21 | 14:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق أول تطبيق للمناقصات العراقية المستقلة / يعتبر قطاع العمل مع الوزارات في العراق من القطاعات التي تشهد نمواً كبيراً خصوصاً مابعد 2003 وذلك لكثرة العقود التي تطرحها الوزارات العراق والدوائر الحكومية لمشاريع عديدة من شأنها تطوير البُنية التحتية في البلاد او تطوير الخدمات وتقديمها بشكل افضل، ومع هذه الحاجة من المشاريع و اقِبال الشركات […]

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