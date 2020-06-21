المخابرات الألمانيّة: دمشق سَعَتْ للحصول سرّاً على تقنيات أسلحة كيماوية من ألمانيا

2020/06/21 | 14:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترغبُ كل من #سوريا و#إيران الحصول على تقنيات أسلحة الدمار الشامل الكيميائية وحتى النووية المحظورة من جنوب #ألمانيا.حيث تسعى كلا الدولتين إلى عقد صفقات شراء أسلحة بيولوجية وكيميائية سريّة لاستخدامها في تكنولوجيا الدمار الشامل.…

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