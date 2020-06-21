الكاظمي ينعى وفاة احمد راضي ويوجه نصيحة للشعب العراقي

2020/06/21 | 14:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاحد، نجم الكرة العراقية احمد راضي الذي توفي صباح اليوم اثر اصابته بفيروس كورونا.وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر” واطلعت عليها /المعلومة/، “رحل عنّا، أحمد راضي، وهو يرتدي القميص الأخضر، الذي طالما أحبه، وطالما أحببناه فيه..نسأل الله له المغفرة، ولأهله ومحبيه ولنا جميعا الصبر والسلوان”.وأوضح ان […]

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