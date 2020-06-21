النزاهة تضبط أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية في أم قصر

2020/06/21 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الأحد، تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في ميناء أمِّ قصرٍ الشماليِّ، مُبيِّنةً تمكُّنها من ضبط حاوياتٍ تحوي أدويةً مختلفة وموادَّ غذائيَّة منتهية الصلاحية".

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