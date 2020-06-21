العامري يبحث مع بارزاني ملف انسحاب القوات الاجنبية من البلاد

2020/06/21 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، دعم قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.وقال التحالف في بيان ان “تحالف الفتح برئاسة هادي العامري استقبل رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له، وتم التباحث في العديد من الملفات المهمة التي تخص شؤون العراق”.واضاف انه “جرى خلال اللقاء مناقشة […]

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