وزير الخارجية المصري: نشر ميليشيات تركية في ليبيا يشكل تهديدا لأمننا

2020/06/21 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم الأحد، إن قيام تركيا بنشر ميليشيات في ليبيا يشكل تهديدا للأمن القومي المصري.وأضاف شكري، في مقابلة تلفزيونية، أن القاهرة تسعى لحل سياسي في ليبيا لأجل إنهاء الصراع العسكري والدخول في مرحلة انتقالية، ثم المرور إلى انتخابات.ولفت إلى أن التدخلات الخارجية في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري […]

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