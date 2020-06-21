2020/06/21 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
عزى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (21 حزيران 2020) بوفاة نجم الكرة العراقية، اللاعب السابق أحم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يعزي بوفاة أحمد راضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
عزى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (21 حزيران 2020) بوفاة نجم الكرة العراقية، اللاعب السابق أحم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يعزي بوفاة أحمد راضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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