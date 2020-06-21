الزراعة: نشتري طن الحنطة بـ 400 دولار ومستحقات المزارعين مُضمنة بموازنة 2020

2020/06/21 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة الزراعة، الأحد (21 حزيران 2020)، أن مستحقات الفلاحين مُضمَنة في موازنة عام 2020 لكنها لم تقر لغاية الان، فيما أشارت إلى أنها تشتري طن الحنطة من المزارعين بـ 400 دولار.





وقال النايف في حديث لـ (بغداد اليوم): "طالبنا بضرورة إعطاء المزارعين مستحقاتهم بعد استلام المحاصيل منهم"، مشيراً إلى أن "عدد المحاصيل ما زال غير مكتمل، لأننا وصلنا إلى 4 ملايين طن، وما زلنا نستلم المحاصيل من المزارعين".

وأكد، أن "كل مستحقات المزارعين مُضمَنة في موازنة 2020، والتي لم تقر لغاية الان، ونستخدم في عملية التوزيع مبدأ 1/12 من العام السابق".

ولفت إلى أن "مستحقات المزارعين قد تتأخر، ولكن ستُعطى لهم"، مبيناً أن "المدة الزمنية لمنح مستحقات المزارعين تحددها وزارة التجارة".

وأشار إلى أن "القطاع الزراعي نباتي وحيواني، يحتاج الى دعم مستمر، ومن ضمن هذا الدعم مستحقات المزارعين، أي عندما تعطي المزارع مستحقاته سيكون جاهزا للموسم المقبل، بينما تقليل المستحقات سيربكه في الزراعة للموسم المقبل، ولا شك أن الازمة المالية أثرت سلبا على واقع الزراعة في البلد".

وبشأن أسعار الحنطة، أكد النايف قائلاً: "في خارج العراق تعطي الدول 200 دولار مقابل طن الحنطة، ونحن نشتريه من المزارع بـ 400 دولار".

وحول أنباء تلف كميات من الحنطة في الموصل، نفى النايف "وجود أي تلف"، مشيراً إلى أن "التجارة ليس لديها سايلوات لاستيعاب الكميات الكبيرة من الحنطة، وإن العراق لم يصل الى مرحلة 5 ملايين طن منذ 30 سنة".

وتابع: "لا توجد معامل جديدة، والمعامل الجديدة هي عبارة عن ساحات وقد تكون مكشوفة، وبالتالي لا تصل إلى مرحلة التلف"، داعياً "وزارة التجارة إلى صرف الكميات الموجودة في الساحات"، مشدداً على "ضرورة استخدام الحنطة الموجودة في الساحات، وترك التي في السايلو قبل موسم الامطار، حتى لا تتعرض للتلف".

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