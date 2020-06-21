بارزاني والعامري يناقشان الانتخابات المبكرة والتوغل التركي

2020/06/21 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

ناقش رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأحد (21 حزيران 2020)، مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني الانتخابات المبكرة والتواغل التركي في البلاد.

وذكر بيان لتحالف الفتح ، أن العامري وعدد من نواب التحالف"استقبلوا رئيس اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له، وتم التباحث في العديد من الملفات المهمة التي تخص شؤون العراق".

وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات ابرزها دعم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وضرورة توحيد مواقف القوى السياسية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عنها".

وتابع البيان، "كذلك تم بحث الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة الوطنية والتوغل العسكري في مناطق شمال العراق".

ولفت تحالف الفتح، إلى "مناقشة عدد من مشاريع القوانين واهمها قانون الانتخابات والدفع نحو اكمال التصويت عليه في مجلس النواب كونه العامل الاساسي لاجراء الانتخابات المبكرة.

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بغداد اليوم-بغداد

وصف رئيس تحالف العراق، النائب مثنى السامرائي، الأحد (21 حزيران 2020) التراخي في تدارك إصابة نجم الكرة العراقية السابق، أحمد راضي بالـ"مؤسف".





وقال السامرائي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "آلمني رحيله..



ومؤسف

بغداد اليوم- كردستان

كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد (21 حزيران 2020)، تفاصيل زيارة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد يوم أمس، وتقديمه طلبا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمساعدته بحل ازمة الإقليم المالية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليو

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أعلنت وزارة النفط، الأحد (21 حزيران 2020)، تجهيز مستشفى الطفل التخصصي للأمراض السرطانية في البصرة بالأجهزة والمستلزمات الطبية المتطورة، وتقديم منحة مالية بقيمة (200 الف دولار) من BP لدعم القطاع الصحي في المحافظة للوقاية من كورون

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