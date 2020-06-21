رغم تفشي وباء كورونا وارتفاع الإصابات.. طوابير بشرية من طلبة إحدى الكليات الأهلية لدفع أقساط الدراسة(فيديو)

2020/06/21 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت “يس عراق” على فيديو يظهر طوابير بشرية من طلبة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية وهم يحتشدون لدفع أقساط الدراسة، دون الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي لتجنب مخاطر وباء كورونا الذي يتفشى في العراق.وقال مراسل “يس عراق” إن “ما يقارب أكثر من ألف طالب وطالبة من طلبة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، يقفون […]

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