2020/06/21 | 14:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب تزايد الاصابات بكورونا ..البصرة تفرض حظرا شاملا للتجوال حتى الأول من تموز المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 14:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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