2020/06/21 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي ينعى ’أسطورة’ الكرة العراقية: رحل عنا وهو يرتدي القميص الأخضر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 14:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي ينعى ’أسطورة’ الكرة العراقية: رحل عنا وهو يرتدي القميص الأخضر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي ينعى ’أسطورة’ الكرة العراقية: رحل عنا وهو يرتدي القميص الأخضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).