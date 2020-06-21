ديالى تعلن ايقاف نحو 50 مشروع خدمي بسبب تزايد الاصابات بكورونا

2020/06/21 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن ايقاف نحو 50 مشروع خدمي بسبب تزايد الاصابات بفيروس كورونا.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدلات الاصابة اليومية بفيروس كورونا شهدت ارتفاع كبير في الايام الماضية على نحو سجل يوم امس اعلى حصيلة اصاة يومية وبلغت 95 اصابة”.واضاف الحيالي،ان” ارتفاع […]

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