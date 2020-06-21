مدير مستشفى النعمان يكشف تفاصيل وفاة احمد راضي

2020/06/21 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مدير مستشفى النعمان في بغداد، صلاح العزي، عن سبب وفاة النجم الدولي السابق احمد راضي.وقال العزي، إن “النجم الدولي السابق احمد راضي، كان بصحة جيدة جداً الليلة الماضية وتحدث مع عائلته عبر الهاتف”.وأضاف، ان “الفقيد أزال جهاز الأوكسجين صباح اليوم لدخول دورة المياه، لكنه فقد الوعي في تمام الساعة 7:15 صباحاً […]

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