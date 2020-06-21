2020/06/21 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اعتقال ستة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان، ان مفارز وكالة الاستخبارات بالوزارة تمكنت من القاء على الإرهابيين المطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب، في مناطق متفرقة من المحافظة، مبينة ان الارهابيين عملوا فيما يسمى بالمعسكرات العامة والكتيبة المضادة للدروع، وفرقة مؤتة، وقاطع المفقودين، فيما أشار البيان الى تدوين اقوال المتهمين واحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.

https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13244

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات الداخلية تلقي القبض على6 إرهابيين بمناطق مختلفة من نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات الداخلية تلقي القبض على6 إرهابيين بمناطق مختلفة من نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).