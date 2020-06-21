الفتح يكشف عن مباحثاته مع بارزاني في بغداد

2020/06/21 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح، اليوم الاحد، عن مباحثاتاجراها زعيمه هادي العامري مع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني.

وقال الفتح في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل، اليوم، رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له، مبينا أنه تم التباحث في العديد من الملفات المهمة التي تخص شؤون العراق.

وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات ابرزها دعم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وضرورة توحيد مواقف القوى السياسية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عنها .

واشار بيان الفتح الى أنه تم بحث الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة الوطنية والتوغل العسكري في مناطق شمال العراق.

وبين الفتح ايضا، أنه تمت مناقشة عدد من مشاريع القوانين واهمها قانون الانتخابات والدفع نحو اكمال التصويت عليه في مجلس النواب كونه العامل الاساسي لاجراء الانتخابات المبكرة.

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